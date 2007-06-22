Міліція затримала особу, яка підозрюється у демонтажі пам’ятника воїнам УПА у Харкові

Харків. 22 червня. УНІАН. Міліція затримала особу, яка підозрюється у причетності до варварського знесення пам’ятного знаку на честь воїнів Української повстанської армії, встановленого на початку 90-х років у Молодіжному парку Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Харківській області з посиланням на начальника обласного управління громадської безпеки полковника Сергія ДЕРГАЧОВА, загалом міліція встановила декілька осіб, які підозрюються у причетності до демонтажу пам’ятного знаку воїнам УПА, який стався в ніч з 19 на 20 грудня 2006 р.

Тоді було встановлено, що невідомі особи з допомогою трактора вирили яму поряд з пам’ятним знаком, зіштовхнули його туди і засипали землею.

За словами С.ДЕРГАЧОВА, сьогодні «провадяться слідчі дії», але дати більш детальну інформацію він не може, «оскільки слідство не завершене».

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник УПА був знесений на честь Дня чекіста та до дня народження Сталіна. Відповідальність за організацію демонтажу пам`ятника УПА взяв на себе Євразійський союз молоді.

Тоді начальник Мережевої ставки ЄСМ (лідер ЄСМ – УНІАН) Павло ЗАРІФУЛЛІН повідомив кореспонденту УНІАН, що «акція була організована у відповідь на неодноразові акти вандалізму відносно радянських і російських пам`ятників в Україні і особливо на Галичині. Пам`ятник УПА був обраний нами тому, що ми вважаємо цю організацію фашистською, яка служила гітлерівцям карателями, - заявив П.ЗАРІФУЛЛІН. - Ми вважаємо Харків і Україну своєю російською землею, тому ми не можемо примиритися з чинником наявності в Україні пам`ятників фашистам».