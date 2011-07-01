У Харкові пройде Перша Національна виставки мисливських трофеїв

Харків. 1 липня. УНІАН. У Харкові пройде Першої Національної виставки мисливських трофеїв.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківському прес-клубі, відкриття виставки відбудеться 4 липня о 10.00 у приміщенні Харківської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок (метро «Холодна гора», вул. Цюрупи, 27)

Захід проводиться до 90-річчя Українського товариства мисливців і риболок та 20-річчя Незалежності України.

В рамках святкування ювілею відбудуться, майстер-класи: «Ветеринарно-санітарна експертиза мисливської продукції», «Методика вимірювань мисливських трофеїв», «Мисливське ранчо - шлях створення елітних груп тварин з високими трофейними якостями», а також багато інших.