Клички розповіли про свою нову мрію (фоторепортаж)

Чемпіони світу з боксу в усіх найпрестижніших версіях у суперважкій вазі брати Віталій і Володимир КЛИЧКИ хочуть провести один зі своїх поєдинків на оновленому НСК «Олімпійський» у Києві.

Про це вони повідомили на прес-конференції в Києві, повідомляє сайт «Чемпіон».

«Найголовніше - це той факт, що ми здобули всі чемпіонські пояси у суперважкому дивізіоні. Якщо раніше у прихильників боксу виникали запитання, хто ж таки чемпіон світу, адже існує багато версій, то на сьогодні всім зрозуміло, хто чемпіон у надважкій вазі. І не потрібно губитися у багатьох іменах і прізвищах", - сказав молодший із братів Володимир.

«Ми раді бути зараз у нашому рідному місті. Те, що відбулося 2 липня, дуже важливо для нас. Було два роки дискусій - чи відбудеться бій одного з КЛИЧКІВ з ХЕЄМ. Боксерські якості свого суперника можу оцінити як високі, оскільки у ринзі бігав він досить швидко. Я вважаю, що повернув Девіда у реальність. Тепер він повернувся на землю», - продовжив КЛИЧКО-молодший.

Далі слово взяв його старший брат Віталій, який пояснив, що їм довелося на кілька днів затриматися у Німеччині. Окрім того, він додав, що вже у п`ятницю вони летять на прес-конференцію до Москви, а згодом - до Лондона і Нью-Йорка.

«Поєдинок КЛИЧКО - ХЕЙ очікували з нетерпінням. Хочемо подякувати всім тим, хто приїхав нас підтримати у Гамбурзі, а також, хто вболівав біля телеекранів. І у підсумку наша давня мрія стала реальністю. За кожним з цих поясів лежить копітка робота. Кожен боксер у світі бажає завоювати хоча б один. А от завоювати - всі!.. Яка б мрія не була, немає нічого нереального», - зауважив Віталій.

КЛИЧКО-молодший також сказав кілька фраз про свого останнього супротивника Девіда ХЕЯ, зазначивши, що це «був хороший боксер».

«ХЕЙ визнав, що програв двобій. Однак він не визнав, що програв здоровим. Тому я б розділяв його людські та боксерські фактори. На жаль, ХЕЙ не відповідає чоловічим якостям. Я не радив йому знаходити відмовки. Але він не послухав, застрибнув на стіл, показав свій мізинець на нозі. Це було сприйнято негативно як мною, так і пресою», - пояснив він.

За словами Володимира, бій-реванш із Д.ХЕЄМ організувати буде дуже складно - домовитися з ним майже неможливо.

«Після поразки ХЕЙ не просив мене про реванш. Це запитання поставили журналісти, а я переадресував йому. Британець довго не міг відповісти... А потім пробубонів собі під ніс: «Можливо... Можливо... Так, звичайно». ХЕЙ наразі вже розуміє, що гроші - не головне у житті. Є просто власний комфорт, якого він не має. Він часто ошукував і нас, і прихильників цього виду спорту. Я сяду та подумаю, чи дати йому другий шанс», - сказав чемпіон.

Насамкінець Віталій озвучив новий намір братів - бій в Україні, а саме на оновленому до Євро-2012 НСК «Олімпійський». При цьому він заявив, що немає нічого неможливого.

«Глядачі США та Німеччини мали змогу бачити вживу бої братів КЛИЧКІВ. На жаль, уже давно не було поєдинків високого рівня в Україні. Тому у нас є мрія провести поєдинок на «Олімпійському». Щоб цей бій побачили багато українців», - заявив КЛИЧКО-старший.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА