Завод ім. Малишева змінив керівника

Рішення Укроборонпрому

Харків. 14 липня. УНІАН.Вчора перший заступник голови Харківської обласної держадміністрації Володимир БАБАЄВ повідомив, що 8 липня державний концерн «Укроборонпром» звільнив генерального директора держпідприємства «Завод ім. Малишева» Володимира МАЗІНА (працював в.о. гендиректора - УНІАН), призначивши виконуючим обов`язки гендиректора Валерія ПРЕДКА. Раніше В.ПРЕДКО обіймав посаду начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань в Харківській області. Він також працював виконавчим директором харківської обласної організації працедавців «Граніт», головою правління «Харківського заводу «Гідропривід». Завод ім. Малишева - найбільший в СНД виробник бронетанкової техніки, продукції важкого і транспортного машинобудування, важких дизелів. Комерсант



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