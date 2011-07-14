У Харкові взято під варту правоохоронця

09:02, 14 липня 2011
Харьків
0 0

Звинувачується в хабарництві

Харків. 14 липня. УНІАН. У Харкові затримано старшого інспектора Київського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції за підозрою у вимаганні та отриманні від умовно-засудженого громадянина 2 тис. грн. хабара.

Як повідомив кореспондентові УНІАН прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК, у службовому кабінеті інспектора була вилучена зазначена сума грошей.

За словами Ю.ЧУМАКА, правоохоронець отримав гроші «за вирішення питання щодо виїзду умовно-засудженого громадянина на заробітки за межі Харкова».

Наразі інспектор кримінально-виконавчої інспекції знаходиться під вартою. Матеріали передані до прокуратури Київського району Харкова для прийняття правового рішення. За даним фактом проводиться службова перевірка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter