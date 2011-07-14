У Харкові взято під варту правоохоронця

Харків. 14 липня. УНІАН. У Харкові затримано старшого інспектора Київського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції за підозрою у вимаганні та отриманні від умовно-засудженого громадянина 2 тис. грн. хабара.

Як повідомив кореспондентові УНІАН прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК, у службовому кабінеті інспектора була вилучена зазначена сума грошей.

За словами Ю.ЧУМАКА, правоохоронець отримав гроші «за вирішення питання щодо виїзду умовно-засудженого громадянина на заробітки за межі Харкова».

Наразі інспектор кримінально-виконавчої інспекції знаходиться під вартою. Матеріали передані до прокуратури Київського району Харкова для прийняття правового рішення. За даним фактом проводиться службова перевірка.