На Харківщині потонув в’єтнамський рибалка

Харків. 14 липня. УНІАН. У водоймі поблизу села Велика Бабка Чугуївського району Харківської області під час рибної ловлі потонув рибалка, громадянин В’єтнаму.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

41-річний чоловік, закидаючи риболовні снасті у воду, щоб зафіксувати вудку, прив’язав ліску до ноги. Заплутавшись у ній, в’єтнамець упав у воду та почав тонути. Рибалки, котрі були поруч, спробували його витягнути, однак ліска, якою був прив’язаний чоловік за ногу, зачепилася за корч у воді.

Рятівники перерізали ліску та витягнули чоловіка на берег, однак врятувати йому життя не змогли. Медики, які приїхали на виклик до водойми, констатували смерть. За їхнім попереднім висновком, смерть настала внаслідок механічної асфіксії.

Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу. Про загибель повідомлено рідним.