Завод ім. Малишева планує погасити борги із зарплати до кінця року

Харків. 14 липня. УНІАН. Керівництво Держпідприємства «Завод ім. Малишева» планує до кінця року повністю погасити борги із зарплати своїм працівникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на своїй першій прес-конференції в.о. генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» Валерій ПРЕДКО.

В.ПРЕДКО повідомив, що на цю посаду він був призначений на початку липня ц.р. і одним з головних завдань ставить поліпшення фінансового становища підприємства.

За його словами, сума боргів із зарплати на цей час становить близько 43 млн. грн., але зарплата працівникам виплачується щодня і вже незабаром буде повністю видана за травень 2011 р.

«Ми щоденно виплачуємо зарплату», - сказав В.ПРЕДКО. Передбачається, додав він, що «до кінця року ми маємо повністю погасити борги».

Новий керівник повідомив, що на сьогодні середня зарплата по заводу становить 2300 гривень. Але, зазначив він, «ми ставимо мету зарплату підвищувати». При цьому В.ПРЕДКО оптимістично висловився про перспективи виплати зарплат, оскільки завод, за його словами, «має багато замовлень» і, зокрема, «потребує додатково півтори тисячі робітників» для виконання поставлених перед підприємством завдань.

Говорячи про ситуацію на підприємстві, В.ПРЕДКО зазначив, що вона досить складна, зважаючи хоча б на те, що за свого часу завод випускав «100 танків на місяць», а тапер такої кількості зброї «не потрібно». За його словами, в перспективі на підприємстві планується, зокрема, вдосконалення управлінської моделі, зміна застарілих технологій та устаткування, реструктуризація з урахуванням балансу випуску військової та цивільної продукції.

«У нас нині просто неймовірна кількість замовлень», - сказав В.ПРЕДКО, зазначивши, що вони торкаються як бронетехніки, так і «цивільних» виробів. При цьому новий керівник висловив оптимізм із приводу майбутнього заводу.

Він зазначив, що роботи над виконанням великих контрактів, зокрема, над виготовленням новітніх танків «Оплот» на замовлення Міноборони України та випуском бронетранспортерів для Іраку, над модернізацією вітчизняних танків Т-64 до рівня БМ «Булат» тривають і за умов систематичного та достатнього фінансування будуть завершені в обумовлені терміни.

В.ПРЕДКО також сказав, що очікує поліпшенні загальної ситуації в оборонному секторі економіки, чому, на його думку, можуть сприяти зусилля уряду загалом і початок роботи нового утворення - державного концерну «Укроборонпром», вплив на ситуацію якого вже «досить відчутний».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співробітництві з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімках: (вгорі) Валерій ПРЕДКО (праворуч) проводить першу прес-конференцію 14 липня (фото Володимира ПОЛІЩУКА); (внизу) продукція заводу ім. Малишева на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об`єднані Арабські Емірати).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА