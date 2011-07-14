Предко: Ірак розрахувався за першу партію БТР-4

Харків. 14 липня. УНІАН. Ірак розрахувався за першу партію бронетранспортерів БТР-4, поставлених Україною за контрактом у квітні - травні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в.о. генерального директора Держпідприємства «Завод ім. Малишева» Валерій ПРЕДКО, коментуючи повідомлення про те, що завод нібито не отримав гроші за перші 26 відправлених бронетранспортерів.

За словами керівника, гроші за поставлену Багдаду військову техніку вже надійшли на підприємство.

«Замовник без всяких проблем розрахувався, і гроші цього тижня на завод надійшли», - сказав В. ПРЕДКО.

Він зазначив при цьому, що основним виконавцем на початковому етапі реалізації іракського контракту було Харківське КБ ім. Морозова, а сьогодні завод ім. Малишева продовжує працювати над виготовленням другої партії БТР-4, відправка якої планується наприкінці 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи погашення боргів із зарплати на ДП «Завод ім. Малишева», заявив, що іракська сторона не розрахувалася за поставлені 26 машин БТР-4, виготовлених в Україні в рамках «іракського контракту».

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити Багдаду до березня 2012 року 420 одиниць БРТ-4. Співвиконавцем контракту виступає Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків). Вартість контракту, яким передбачено, зокрема, постачання з Україною в Ірак літаків Ан-32 і ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол.

Наприкінці травня 2011 року в порт Ум-КАССР Республіки Ірак прибув корабель з українською військовою технікою. За словами генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» Дмитра САЛАМАТІНА, 29 травня там відбулася розвантаження 26 одиниць БТР-4, а також машин технічного обслуговування і тренажерів для екіпажів, вироблених в Україні в рамках іракського контракту.

На знімку:бронетранспортери БТР-4, які Україна постачає до Іраку.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА