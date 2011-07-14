Харківщина та Рівненщина підпишуть договір про співпрацю
14:05, 14 липня 2011Харьків
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Домовилися Чернов і Кічатий
Харків. 14 липня. УНІАН. Харківська та Рівненська області підпишуть договір про співпрацю.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це під час зустрічі в середу домовилися голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ та голова Рівненської обласної ради Юрій КІЧАТИЙ, який відвідав наш регіон з робочим візитом.
Керівники областей обговорили основні положення майбутньої угоди, визначили основні пріоритети співробітництва регіонів, серед яких розвиток місцевого самоврядування, культури, освіти.
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