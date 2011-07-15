Чернов прогнозує гарний урожай цього року

Харків. 15 липня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ оцінив темпи та якість збиральної кампанії ранніх зернових на Красноградщині, оглянув поля соняшнику та гречки

Як повідомили у прес-службі Харківської обласної ради, у своєму коментарі С.ЧЕРНОВ зазначив, що порівняно з попереднім роком у цьому році площі збирання озимої пшениці на Харківщині в два рази більші. Загалом на 140 тис. га збільшені посівні площі всієї зернової групи.

За словами С.ЧЕРНОВА, у Харківській області починає розгортатися збиральна кампанія. На повну силу в збір ранніх культур не включилися близько десяти північних і східних районів регіону. Але хороші погодні умови дають можливість повним ходом вести роботи зі збору зернових.

«Перші намолоти і стан полів свідчать про те, що врожай на Харківщині цього року буде високим», - сказав С.ЧЕРНОВ.