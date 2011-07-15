Хав’єр поговорив з Ярославським і вирішив не переходити до Сантоса

Харків. 15 липня. УНІАН. В останні дні в інтернеті з`явилося багато новин про те, що нібито Клейтон Хав`єр найближчим часом повернеться до Бразилії, а свій останній матч у складі харківського клубу він уже відіграв.

На запитання з приводу цих чуток відповів сам бразилець.

Клейтон, останнім часом у пресі піднявся великий галас із приводу твого можливого переходу до бразильського «Сантоса». Поясни, ці чутки мають під собою підґрунтя?

Так, «Сантос» дійсно виходив на «Металіст» із досить серйозною пропозицією. Але сьогодні ми зустрілися з президентом ЯРОСЛАВСЬКИМ, добре поговорили і дійшли висновку, що це було б неправильним рішенням. Клуб не хоче розлучатися зі мною, а мені не хотілося б розлучатися з «Металістом». Тут мені добре і комфортно з першого дня перебування. Я залишаюся в Харкові. Ми будемо й надалі разом прагнути підкорювати нові футбольні вершини.

Що ж, думаємо, всі вболівальники з радістю сприймуть цю новину. Якого результату ти очікуєш з рідною командою у наступному матчі?

На «Зорю» ми будемо налаштовуватися дуже серйозно. Втім, як і завжди. Будемо намагатися грати для наших фанів і домагатися найкращого результату.

Прес-служба ФК «Металіст»