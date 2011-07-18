Металіст – Зоря: 3:2
00:07, 18 липня 2011Харьків
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Наступна гра з Таврією
Харків. 18 липня. УНІАН. Харківський Металіст завдав поразки у домашньому матчі 2-го туру Чемпіонату України з футболу.
Гра, що пройшла в суботу на стадіоні «Динамо», завершилася з рахунком 3:2.
У Металіста голи забили: Едмар 3, Девіч 49, Хав`єр 63.
Склад Металіста: Дишленкович, Фініньо, Обрадович, Папа Гуйє, Віл`ягра (Березовчук 46), Валяєв, Торрес (Шелаєв 83), Едмар, Хав`єр, Крістальдо (Єременко 67), Девіч. Запас: Старцев, Воробей, Ткачов, Пшеничних.
У наступному турі національної першості 23 липня Металіст зіграє з Таврією (Сімферополь).
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