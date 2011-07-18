Результати 2-го туру Чемпіонату України з футболу
Наступний тур 22 - 24 липня
Харків. 18 липня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 2-й тур Чемпіонату України з футболу
Карпати - Чорноморець 1:1 (Лукас 18 - Діденко 44)
Оболонь - Ворскла 0:1 (Безус 53)
Арсенал - Іллічівець 0:0
Раніше зіграли
Металіст - Зоря 3:2 (Едгар 3, Дєвіч 49, Хав`єр 63 - Мадоу 34 пен., Ліпартія 57)
Олександрія - Динамо 1:3 (Запорожан 72 - Ярмоленко 54, Ідейє 56, 80)
Металург - Шахтар 0:2 (Срна 45, Вілліан 64)
Волинь - Таврія 2:2 (Майкон 4, 94 - Монахов 6, Калініченко 63)
Кривбас - Дніпро 0:2 (Антонов 50, 94)
***
У третьому турі грають
22 липня
Зоря (0) - Олександрія (3)
Динамо (4) - Оболонь (0)
23 липня
Іллічівець (4) - Кривбас (3)
Таврія (4) - Металіст (4)
Чорноморець (1) - Арсенал (2)
24 липня
Ворскла (3) - Металург (3)
Шахтар (6) - Карпати (1)
Дніпро (4) - Волинь (1)