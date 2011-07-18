У Харкові пенсіонер застрелив свого зятя

Харків. 18 липня. УНІАН. У Харкові пенсіонер з пістолета застрелив свого зятя.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, трагічна подія сталася наприкінці минулого тижня у квартирі 61-річного пенсіонера в Ленінському районі міста.

За попередніми даними, під час сварки через неприязнь пенсіонер з пістолета ТТ трьома вистрілами в голову та груди убив свого зятя – ніде не працюючого 32-річного мешканця Харкова. Встановлено, що молодий чоловік сам подарував пістолет своєму тестеві.

Сам пенсіонер із серцевим нападом потрапив до лікарні, повідомила Л.ВОЛКОВА