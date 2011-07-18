У Харкові пенсіонер застрелив свого зятя
10:02, 18 липня 2011Харьків
0 0
А сам потрапив до лікарні
Харків. 18 липня. УНІАН. У Харкові пенсіонер з пістолета застрелив свого зятя.
Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, трагічна подія сталася наприкінці минулого тижня у квартирі 61-річного пенсіонера в Ленінському районі міста.
За попередніми даними, під час сварки через неприязнь пенсіонер з пістолета ТТ трьома вистрілами в голову та груди убив свого зятя – ніде не працюючого 32-річного мешканця Харкова. Встановлено, що молодий чоловік сам подарував пістолет своєму тестеві.
Сам пенсіонер із серцевим нападом потрапив до лікарні, повідомила Л.ВОЛКОВА
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter