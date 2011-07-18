На Харківщині за вихідні потонуло п’ятеро осіб

Харків. 18 липня. УНІАН. Протягом двох вихідних днів на водоймах Харківської області потонуло 5 осіб, серед них - 1 дитина.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Зокрема 17 липня у харківському гідропарку під час відпочинку батьки залишили без нагляду свого сина, 2006 р.н., який пішов до річки та потонув. Його тіло було знайдене у воді на відстані 3 метрів від берега.