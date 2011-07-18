Харків. 18 липня. УНІАН. У Харкові 24-річний чоловік стрибнув з даху 9-поверхового будинку і помер на місці.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося сьогодні близько 16.00 в густонаселеному районі «Холодна гора» по вул. Полтавський шлях, 148/20.

За її словами відомо, що перед тим, як стрибнути, хлопець телефонував своїм родичам, які проживали в цьому ж будинку.

Попередньо стало відомо, сказала Л.ВОЛКОВА, що він начебто «мав якісь борги».

Правоохоронці з`ясовують всі обставини події.