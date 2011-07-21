У Харківському прес-клубі – презентація «Соціального факторингу»

Харків. 19 липня. УНІАН. Сьогодні о 10.30 у Харківському прес-клубі (вул. Мироносицька, 42, ННЦ «Метрологія», к.210) відбудеться прес-конференція на тему: «Соціальний факторинг - як новий спосіб вирішення проблем боржників фінансових установ».

Окрім цього представники Асоціації антиколекторів та Асоціації учасників колекторного бізнесу України розкадуть про наслідки ухвалення закону про захист прав кредиторів, прийнятого в першому читанні наприкінці червня.

Учасники: Федір Олексик - голова Асоціації антиколекторів і правозахисників України, Степан Шматов - регіональний представник Асоціації антиколекторів і правозахисників України в Харківській області, Лариса Лядова - член правління ВГО «Наш Захист», представник Асоціації працівників колекторного бізнесу.