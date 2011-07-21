На Харківщині з початку купального сезону втопилося 74 людини – МНС

Харків. 21 липня. УНІАН. На водоймах Харківської області з 1 травня 2011 р. втопилося 74 людини, в тому числі 8 дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС України у Харківській області Ігор ЛУПАНДІН.

При цьому він наголосив, що останніми роками в області простежується тенденція до відчутного зменшення кількості нещасних випадків на воді. Зокрема, станом на 21 липня 2010 р. на водоймах області втопилося 82 особи.

За словами І.ЛУПАНДІНА, основною причиною нещасних випадків на воді є купання в нетверезому стані.

«90% - це люди не просто на підпитку, а конкретно п’яні громадяни. 10% - це ті, хто купається в незнайомих місцях, або залишені без догляду діти», - сказав він.

За даними Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, протягом минулої доби на водоймах Харківщини втопилося четверо осіб. Так, 20 липня близько 11.00 на Печенізькому водосховищі, поблизу «Золотого пляжу», потонув 68-річний пенсіонер, який приїхав із Шевченкового.

У цей же день близько 14.00 під час купання в ставку біля селища Старий Мерчик в стані алкогольного сп’яніння на очах у свідків потонув 46-річний житель села Травневе. Наразі проводяться заходи щодо пошуку тіла загиблого.

О 17.30 до села Новоєгорівка Дворічанського району виїжджала слідчо-оперативна група Дворічанського райвідділу міліції, де на ставку на очах у свідків у стані алкогольного сп’яніння пішов купатися та потонув 33-річний мешканець села Великий Виселок.

Майже через півгодини, о 18.00, до працівників Дворічанського райвідділу міліції звернувся 58-річний чоловік та повідомив, що близько 17.40 біля станції Дворічна на пляжі річки Оскіл пішов купатися та не повернувся 41-річний житель села Дворічна, який також знаходився в стані алкогольного сп’яніння. На місці події правоохоронці вилучили одяг та гребінець безвісно зниклого. Проводиться пошук тіла чоловіка.