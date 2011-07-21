Австрія зацікавлена в співпраці з Харківщиною у сфері машинобудування

Харків. 20 липня. УНІАН. Австрія зацікавлена у співпраці з Харківською областю в галузі машинобудування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Послом Республіки Австрія в Україні Вольф Дітріх ХАЙМ під час зустрічі із заступником голови Харківської облдержадміністрації Юрієм САПРОНОВИМ.

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку двосторонньої співпраці між Харківською областю та Республікою Австрія.

Як повідомив Ю.САПРОНОВ, за п`ять місяців цього року зовнішньоекономічний торговий обіг Харківської області з Австрією збільшився на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що є добрим знаком у розвитку двосторонньої співпраці.

«На сьогодні в регіоні працює 10 підприємств з австрійськими інвестиціями. Хочу відзначити, що Харківщина позитивно оцінює досвід Австрії в залучені прямих іноземних інвестицій, коли за 10 років ви на порядок змогли збільшити притоку інвестицій в країну. Україна зараз йде по цьому ж шляху», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він також наголосив, що надзвичайно важливим для регіону є відновлення роботи почесного консульства Республіки Австрія в Харкові і посилення співпраці між харківськими і австрійськими підприємствами, які працюють у сферах нанотехнологій, кріотехнологий, IT-технологий та глибокої переробки сільськогосподарської продукції.

Як повідомив В-Д. ХАЙМ, окрім озвучених віце-губернатором сфер співпраці Харківщини та Австрії, республіка також зацікавлена в розвитку й інших напрямів, наприклад, машинобудування.

«Австрія є лідером світового ринку з виробництва машин для переробки сільськогосподарської продукції. У напрямі переробки продукції сільського господарства динамічнішими наші відносини може також зробити налагодження Харківською областю зв`язків з Віденським університетом культури землеробства», - сказав посол.

Ю.САПРОНОВ передав В-Д. ХАЙМУ запрошення для австрійських бізнесменів взяти участь у ІІІ Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», який відбудеться в Харкові 30 вересня і офіційним партнером якого буде всесвітньо відома компанія «PricewaterhouseCoopers».

Фото сайту ХОДА