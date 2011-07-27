Найбільший склад пестицидів на Харківщині ліквідують за 2-3 тижні

Харків. 27 липня. УНІАН. Ізраїльська компанія «Сі Буд Систем» розпочала роботи з вивезення та утилізації 420 тонн пестицидів і отрутохімікатів, які зберігаються на найбільшому складі Харківської області в Новій Водолазі.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ході наради з питання ліквідації пестицидів на території Нововодолазького району сказав заступник губернатора Валентин ДУЛУБ.

Він зазначив, що за результатами трьох днів роботи упаковано та підготовлено до вивезення 60 тонн пестицидів. У цілому їх вивезення планується завершити впродовж 2-3 тижнів.

В.ДУЛУБ підкреслив, що роботи тривають в нічний час, щоб зменшити випаровування небезпечних для здоров’я хімічних речовин. За підсумками робіт склад, де зберігаються пестициди, буде повністю очищений, у тому числі й від тари, у якій знаходяться хімікати.

«Сам факт вивезення пестицидів і отрутохімікатів в такій кількості - це ліквідація серйозного хімічного зараження навколишнього середовища в Харківській області. Це серйозний і важливий крок по очищенню навколишнього середовища та джерел питної води», - наголосив В.ДУЛУБ.

Компанія «Сі Буд Систем» до кінця тижня також розпочне роботу з ліквідації 78 тонн пестицидів, які зберігаються у сховищах у Валківському районі області.

За словами В.ДУЛУБА, після ліквідації складів у Нововодолазькому та Валківському районах на території Харківської області залишиться ще близько 280 тонн пестицидів. Він наголосив, що за рішенням сесії Харківської обласної ради на ліквідацію цих хімікатів виділені 6 млн. грн. Нещодавно на проведення цих робіт оголошений тендер. Почати роботи з ліквідації цих складів планується з 8 серпня.

«З 8 серпня планується почати роботи з ліквідації решти 280 тонн пестицидів на території Харківської області за рахунок засобів екологічного фонду Харківської області», - сказав В.ДУЛУБ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції, в цілому по області в 59 сховищах зберігається майже 749,1 тонн непридатних до застосування пестицидів та агрохімікатів. Найбільша їх кількість зберігається у Нововодолазькому (430 тонн), Валківському (96,9 тонн) Богодухівському (70,4 тонн) районах. У 2010 році в області було утилізовано 81,1 тонн непридатних пестицидів. У облСЕС зазначили, що 26 із 59 місць зберігання непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів знаходяться в незадовільному стані.