Аеропорт «Харків» створює всі умови для пасажирів з особливими потребами - прес-служба DCH

Харків. 27 липня. УНІАН.У Міжнародному аеропорту «Харків» триває внутрішнє розслідування інциденту з прибуттям пасажира з обмеженими можливостями Петра КЛАССА, сюжет про яке транслювався на телеканалі «Інтер» 26 липня.

Про це повідомили коресплонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

Пан КЛАСС, нагадує прес-служба, німець українського походження, прибув до столиці Слобожанщини в понеділок, 18 липня, рейсом компанії «Днепроавіа», що прямував за маршрутом «Київ-Харків».

На цей час, повідомили у прес-службі, виявлено ряд важливих деталей.

Згідно з наказом Міністерства транспорту і зв`язку України від 23.04.2010 р. №216 «Про затвердження Правил повітряніх перевезень пасажірів і багажу», компанія-авіаперевізник в обов`язковому порядку повинна повідомляти аеропорт про прибуття осіб з обмеженим пересуванням. Це необхідно для того, щоб служби аеропорту підготували спеціальну техніку та устаткування для прийому людей з обмеженими можливостями. На жаль, такої інформації на момент прильоту рейса у відповідних служб аеропорту не було.

У повідомленні зазначається, що «пан КЛАСС прибув до Харкова літаком типу SAAB Sf-340. Цей тип повітряних суден, у зв`язку з наявністю власного відкидного трапу і близькістю лопастей двигуна, створює достатні труднощі при під`єднуванні автоліфта для комфортного вивантаження/вантаження осіб на інвалідному кріслі. А також ширина проходу між кріслами салону повітряного судна не передбачає використання стандартних крісел».

Прес-служба також повідомляє, що «у вивантаженні пана КЛАССА, вага якого становить 150 кг, брало участь 6 осіб. Усім їм, за словами очевидців, сам пасажир і мати, що супроводжувала його, висловили подяку».

У повідомленні наголошується, що в харківському аеропорту приділяється особлива увага забезпеченню комфорту пасажирів з обмеженими можливостями. У новому пасажирському терміналі реалізовані всі необхідні умови для пересування та обслуговування груп населення з обмеженими фізичними можливостями в різних функціональних зонах: вхідні зони, зони технологічного обслуговування (на всіх етапах) та надання додаткових послуг, санітарні приміщення, шляхи евакуації. У новому пасажирському аеровокзалі ліфти, дверні отвори та всі евакуаційні виходи мають параметри, які дозволяють використовувати інвалідну коляску. Кожна група туалетів, призначених для обслуговування пасажирів, мають у своєму складі санітарний вузол для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. На привокзальній площі на шляхах руху, в місцях з перепадами рівнів передбачаються пандуси, поверхня всіх покриттів рівна і не слизька. На автостоянці виділені місця для особистого автотранспорту інвалідів із спеціальною розміткою та шириною парковочного місця в 3,5 м. Крім того, в грудні 2011 року в МА «Харків» будуть введені в експлуатацію телетрапи, що повністю виключить можливість подібних інцидентів, що мав місце при висадці пана КЛАССА.