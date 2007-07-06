Харківська облрада щорічно виділятиме на розвиток російської мови 400 тис. грн.

Харків. 6 червня. УНІАН. Харківська обласна рада щорічно виділятиме на розвиток російської мови в регіоні 400 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, кошти в таких сумах передбачені програмою розвитку та використання російської мови на 2007-2012 роки, яку затвердили депутати на XVI сесії облради.

Як відзначено у програмі, останніми роками в Харківській області спостерігається помітне скорочення числа шкільних закладів з російською мовою навчання: з 1996-го по 2006 рік їх кількість зменшилася на 321,8%. Депутати вважають, що російськомовне населення майже позбавлене можливості давати освіту своїм дітям російською мовою.

На реалізацію програми передбачається виділення 400 тис. грн. щорічно. До кінця 2007 р., за півроку дії програми, на її заходи планується витратити 201 тис. грн

Коментуючи затвердження цієї програми на місцевому телеканалі «Simon» та у відповідь на запитання глядача, «чому на підтримку російської мови виділяється втричі більше коштів, ніж на підтримку дітей з проблемами слуху», голова облради Василь САЛИГІН зазначив, що «коли так порівнювати, то можна заглибитися в дискусію: що важливіше – культура чи спорт, армія чи охорона здоров’я, освіта чи що-небудь інше». «Захист російської мови і підтримка дітей з проблемами слуху – це окремі програми», - зазначив голова облради.