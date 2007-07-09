Аваков сумнівається, що цього року вдасться пустити нову станцію метро у Харкові

Харків. 9 липня. УНІАН. голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ висловив серйозні сумніви щодо можливості здачі в експлуатацію чергової станції Харківського метрополітену до кінця 2007 року..

Як повідоили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, свою точку зору на проблему губернатор вислови сьогодні на прес-конференції.

За словами, А.АВАКОВА крім проблеми, пов`язаної з технологією будівництва об`єкту, накладається "абсолютно "дурне" фінансування". "Дурне" - не тому що немає грошей, а тому що вони виділяються за "дурним" графіком, плюс наші "знамениті" тендерні умови", - сказав А.АВАКОВ.

"Тому, - зазначив губернатор, - у мене серйозні сумніви, що нам вдасться цього року завершити будівництво станції".