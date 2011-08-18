Французам сподобався стадіон «Металіст» - ЗМІ

Харків. 18 серпня. УНІАН. Президент французького футбольного клубу «Сошо» Олександр ЛЯКОМБ перед сьогоднішнім матчем з «Металістом» розповів про свій футбольний клуб і поділився враженнями про Харків.

О.ЛЯКОМБ, відмічають харківські ЗМІ, цілком задоволений тим, як зустріли його і команду. Зокрема, президент «Сошо» дав високу оцінку стадіону «Металіст», а також стану його ігрового поля.

«Побачив учора стадіон, дуже сподобався, зроблений на вищому рівні, у нас теж у Франції хороший, але у вас, напевно, краще. Газон дуже сподобався, він теж напівсинтетичний, такий же, як і у нас. Отже, проблем у нас з цим на полі не буде», - сказав О.ЛЯКОМБ.

Промовляючи в Харкові, президент «Сошо» також дав оцінку українській команді : «У нас також є амбіції, що стосуються Ліги Європи, і ми плануємо добре зіграти, незважаючи на те, що нам належить грати з дуже хорошою командою. Завтра під час гри ми спробуємо це довести, зігравши добре».

«Так, - додав О.ЛЯКОМБ, - ми проглянули декілька матчів і добре проаналізували гру. Ми оцінили якість і техніку гри футболістів «Металіста», особливо легіонерів. Не хотілося б робити компліментів команді - але якщо вона рухатиметься в такому напрямі, то скоро вона буде в числі кращих українських клубів. У «Металістові» є гравці, які показують прекрасний індивідуальний футбол, але також видно колективна гра. З іншого боку, ми приїхали, щоб добитися доброго результату».

На знімках: стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА