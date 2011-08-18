Україна зіграє з Уругваєм на стадіоні «Металіст» - рішення остаточне

Харків. 18 серпня. УНІАН. Збірна команда України з футболу 2 вересня все-таки проведе поєдинок зі збірною командою Уругваю в Харкові на стадіоні «Металіст». Матч відбудеться на домашній арені ФК «Металіст» за погодженням з УЄФА.

«Проведення гри на стадіоні «Металіст» узгоджено з УЄФА, і це рішення остаточне», - повідомило джерело в харківському клубі.

Нагадаємо, що місце проведення матчу зі збірною Уругваю (переможцем Кубка Америки) тривалий час залишалося під питанням. На початку липня керівництво Федерації футболу України (ФФУ) оголосило про проведення матчу на стадіоні «Металіст», проте ця заява була зроблена в односторонньому порядку. Пізніше було оголошено про те, що гра відбудеться в Києві, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Стадіон «Металіст» є одним з об`єктів Євро-2012. Його реконструкція була проведена за програмою приватно-державного партнерства (державне фінансування та інвестиції президента ФК «Металіст» Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО). Стадіон вміщує майже 40 тис. глядачів. У 2011 році тут була проведена заміна футбольного поля, яка коштувала клубу в 3 млн. євро. На даний час газонне покриття поля ОСК «Металіст» вважається одним з кращих в Європі.

На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА