Металіст і Сошо все вирішать у Франції

Харків. 18 серпня. УНІАН. Харківський «Металіст» провів матч плей-офф Ліги Європи з французьким клубом «Сошо».

Як передає кореспондент УНІАН, гра, яка щойно завершилася на стадіоні «Металіст», закінчилась внічию з рахунком 0:0. Гра проходила у високому темпі, і моменти забити були в обох команд. Вихід у другому таймі Марко ДЕВІЧА активізував дії харківського клубу, однак його безнастанні атаки в останній період гри були безрезультатними.

«Хто вам сказав, що «Сошо» слабка команда?», - відповів на репліку журналіста одразу після завершення матчу головний тренер «Металіста» Мирон МАРКЕВИЧ і додав, - достойна команда, достойна гра з обох боків. Забилий, і була б перевага на нашому боці. Краще б було забити, а тепер – усе попереду».

За словами М.МАРКЕВИЧА, форвард «Металіста» М.ДЕВІЧ своїм виходом на поле «оживив гру».

«Ми будемо грати виграш, - сказав наставник харківського клубу, говорячи про майбутню зустріч у Франції. – А який буде результат - побачимо».