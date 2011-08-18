Результати матчів Ліги Європи

Ігри у відповідь - 25 серпня

Харків. 18 серпня. УНІАН. Заверилися перші матчі раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА Легія - Спартак Москва 2:2 Екранас - Хапоель Т-А 1:0 Локомотив - Спартак Трнава 2:0 Васлуй - Спарта 2:0 Зестапоні - Брюгге 3:3 ХІК - Шальке 2:0 Аустрія Відень - Газ-Метан 3:1 Літекс - Динамо Київ 1:2 (Янев 13 - Нінкович 7 пен., Идейє 77) Ворскла- Динамо Бухарест2:1 (Кривошеєнко 32, Ребенок 89 - Нікулае 58) Олесунн - Алкмаар 1:1 Омонія - Зальцбург 2:1 Маккабі Т-А - Панатінаїкос 3:0 Стяуа - ЦСКА Софія 2:0 Тун - Сток Сіті 0:1 Бешикташ - Аланія 3:0 Бурсаспор - Андерлехт 1:2 ПАОК - Карпати 2:0 (Анастасіадіс 15, Ліно 56) Нордшелланд - Спортинг 0:0 Шльонськ - Рапід Бухарест 1:3 Стандард - Хельсінборг 1:0 Металіст - Сошо 0:0 Фулхем - Дніпро 3:0 (Х`юз 38, Демпсі 43, 49) Ганновер - Севілья 2:1 Црвена Звєзда - Ренн 1:2 Шемрок Роверс - Партизан 1:1 Русенборг - АЕК Ларнака 0:0 Слован Братислава - Рома 1:0 Діфферданж - ПСЖ 0:4 Хартс - Тоттенхем 0:5 Марібор - Рейнджерс 2:1 Насьонал - Бірмінгем 0:0 АЕК - Динамо Тбілісі 1:0 Атлетік - Трабзонспор 0:0 Лаціо - Работнічкі 6:0 Селтік - Сьон 0:0 Рід - ПСВ 0:0 Триває другий тайм Атлетіко - Гімараеш 0:0 Брага - Янг Бойз 0:0 *** Матчі-відповіді - 25 серпня

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