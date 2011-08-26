Визначилися суперники Металіста в Лізі Європи

Харків. 25 серпня. УНІАН. Визначилися суперники Металіста в груповому турнірі Ліги Європи.

За результатами жеребкування, харківський клуб потрапив до групи G, де змагатиметься з командами Алкмар, Аустрія та Мальме.

Крім Металіста, Україну в Лізі Європи тепер представляють команди Динамо (Київ) та полтавська Ворскла, які 25 серпня обіграли своїх суперників у матчах стадії плей-офф ЛЄ (Металіст - Сошо 0:0, 4:0), Динамо - Літекс (2:1, 1:0), Воскла - Динамо Бухарест (2:1, 3:2).

Група A

Тоттенхем

Рубін

ПАОК

Шемрок Роверс

Група B

Копенгаген

Стандард

Ганновер

Ворскла

Група C

ПСВ

Хапоель Т-А

Рапід Б

Легія

Група D

Спортинг

Лаціо

Цюріх

Васлуй

Група E

Динамо

Бешикташ

Сток Сіті

Маккабі Т-А

Група F

Парі Сен-Жермен

Атлетик

Зальцбург

Слован

Група G

АЗ Алкмар

Металіст

Аустрія

Мальме

Група H

Брага

Брюгге

Бірмінгем

Марибор

Група I

Атлетико

Удінезе

Ренн

Сьон

Група J

Шальке

Стяуа

Маккабі Х

АЕК Ларнака

Група K

Твенте

Фулхем

Оденсе

Вісла

Група L

Андерлехт

АЕК Афіни

Локомотив М

Штурм