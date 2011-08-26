Визначилися суперники Металіста в Лізі Європи
Жеребкування групового раунду
Харків. 25 серпня. УНІАН. Визначилися суперники Металіста в груповому турнірі Ліги Європи.
За результатами жеребкування, харківський клуб потрапив до групи G, де змагатиметься з командами Алкмар, Аустрія та Мальме.
Крім Металіста, Україну в Лізі Європи тепер представляють команди Динамо (Київ) та полтавська Ворскла, які 25 серпня обіграли своїх суперників у матчах стадії плей-офф ЛЄ (Металіст - Сошо 0:0, 4:0), Динамо - Літекс (2:1, 1:0), Воскла - Динамо Бухарест (2:1, 3:2).
Група A
Тоттенхем
Рубін
ПАОК
Шемрок Роверс
Група B
Копенгаген
Стандард
Ганновер
Ворскла
Група C
ПСВ
Хапоель Т-А
Рапід Б
Легія
Група D
Спортинг
Лаціо
Цюріх
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Динамо
Бешикташ
Сток Сіті
Маккабі Т-А
Група F
Парі Сен-Жермен
Атлетик
Зальцбург
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АЗ Алкмар
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Бірмінгем
Марибор
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Удінезе
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Сьон
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Шальке
Стяуа
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АЕК Ларнака
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Твенте
Фулхем
Оденсе
Вісла
Група L
Андерлехт
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