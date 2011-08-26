У Харкові димовими шашками закидали приміщення СБУ

Харків. 26 серпня. УНІАН. У Харкові перед будинком обласного управління Служби безпеки України члени організації «Патріот України» провели пікет із вимогою «припинити репресії» проти її активістів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Патріот України», акція протесту відбулася перед головним входом до облуправління СБУ по вулиці Мироносицькій.

За даними прес-служби, у заході взяли участь близько 70 осіб. Активісти вимагали звільнення з-під варти членів організації «Патріот України» з міста Васильків, яких звинувачують у підготовці теракту, «з’ясувати і покарати замовників репресій проти патріотів України», а також вимагали від СБУ вибачення за «відверто наклепницькі на адресу організації звинувачення у підготовці теракту, зберіганні дитячого порно тощо».

В організації заявили, якщо зазначені вимоги не будуть виконані, то голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ вважатиметься «замовником репресій проти «Патріота України», і акції протесту будуть продовжені.

«У разі невиконання наших вимог, ми будемо й надалі проводити акції протесту, тільки чисельніші, більш масштабні», - наголосили у прес-службі організації.

За даними начальника Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, в акції організації «Патріот України» взяли участь близько 30 осіб. Під час акції протесту активісти організації припустилися порушення вимог її проведення – підпалювали та кидали димові шашки. За це стосовно організатора заходу було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185 п. 1 КоАП (порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличної ходи та демонстрацій).

Представник прес-служби Управління СБУ України в Харківській області заявив, що УСБУ утримується від коментарів щодо сьогоднішньої події.