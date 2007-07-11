Фракція «Нашої України» домагатиметься відставки секретаря міськради Кернеса

Харків. 11 липня. УНІАН. Ініціювати відставку секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса має намір фракція партії «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова фракції Андрій РУДЕНКО.

За його словами, сьогодні вважають незадовільною роботу Г.КЕРНЕСА не лише члени фракції «Наша Україна», а й інші депутати.

«Мені відомо, що багато депутатів за підсумками останньої сесії міськради звернулися до постійної комісії з депутатської етики з проханням дати оцінку поведінці на ній Кернеса», - сказав А.РУДЕНКО.

Фракція «Нашої України», зазначив він, добиватиметься проведення позачергової сесії міськради, щоб заслухати звіт секретаря про його роботу. За підсумками звіту фракція має намір ініціювати відставку Г.Кернеса.

«Ми готові працювати з будь-якими кандидатурами на цю посаду, - сказав А.РУДЕНКО, - навіть запропонованими Партією регіонів», - сказав при цьому А.РУДЕНКО.

Він повідомив, що його фракція звернулася до всіх депутатів і голів постійних комісій з проханням підтримати ініціативу скликання позачергової сесії.

В.КРАВЧЕНКО. 18.43. 11.07.07.