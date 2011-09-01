Збірна Уругваю під враженням від Металіста

Харків. 1 вересня. УНІАН. Представники збірної Уругваю з футболу, яка прибула до Харкова на товариський матч з національною збірною України, дали високу оцінку тренувальній базі клубу «Металіст» і дуже задоволені умовами перебування у Високому.

Літак зі збірною Уругваю приземлилася в Міжнародному аеропорту «Харків» пізно ввечері 30 серпня , а вже в середу команда провела перше тренування на українській землі, повідомляє сайт ФК «Металіст».

Півфіналісти останнього Чемпіонату Світу та володарі престижного Копа Америка годину з невеликим попрацювали на полі поряд з головним корпусом бази ФК «Металіст» у Високому, а також виконали ряд вправ у тренажерному залі. Без зайвої скромності можна сказати, що умови для підготовки в Харкові припали іменитим гостям до вподоби.

Незважаючи на заборону спілкування з журналістами, не на камеру гравці говорили, що чекали побачити щось набагато простіше, а насправді здивувалися ідеальному полю «всього лише» тренувальної бази, а також інфраструктурі комплексу, якою вони, завдяки паузі в тренуваннях «Металіста», сповна скористалися. Тепер, за словами футболістів, багато хто з яких виступає у провідних європейських клубах, вони чекають наступного тренування, яке пройде в четвер увечері на стадіоні, і де їм організатори візиту з боку ФК «Металіст» пообіцяли ще ідеальніше поле.

За підсумками заняття своєю думкою поділився навчений досвідом Оскар ТАБАРЕС.

«Якби мені коли-небудь випав шанс побувати тут іще, я б з радістю ним скористався. Я хотів би подякувати всім за прийом, за надані умови», - сказав О.ТАБАРЕС.

«За якістю поля, розміщення, роздягалень і взагалі всього , - додав він, - видно, що клуб прагне до максимального рівня. І якщо навіть з таким рівнем інфраструктури клуб продовжує рости... Це вражає. Я гадаю, будь-яка з команд, які виступатимуть у Євро-2012, була б рада розміститися тут. Якби ми брали участь у цьому турнірі, ми б відчували себе тут комфортно і просто чудово. Бажаю вам вдало провести майбутній Євро-2012».

О.ТАБАРЕС також побажав «успіхів футбольному клубу «Металіст», який живе і тренується в таких умовах. Тут є все, щоб рости і добиватися найвищих результатів».

Як повідомляв УНІАН, навчально-тренувальна база ФК «Металіст» у Високому готується до прийому збірних команд Європи, які братимуть участь у фінальних іграх континентальної першості з футболу 2012 року. На сьогодні в стадії завершення 2-ї черга тренувальної бази ФК «Металвст». Здача в експлуатацію всього комплексу запланована на осінь цього року.

Довідка УНІАН. Навчально-тренувальна база «Металіст» у селищі Високе - об`єкт програми підготовки Харкова до Євро-2012 групи DCH (президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ). Будівництво 1-ї черги бази «Металіста» було завершено в 2009 р. Команда отримала сучасний житловий корпус, номери для футболістів, VIP-зону з апартаментами класу «люкс», медико-реабілітаційний центр з басейном 17х8 м, зону допінг-контролю, прес-центр тощо. Крім того, в рамках роботи над першою чергою була проведена модернізація футбольних полів.

Будівництво 2-ї черги ропочалося навесні 2011 р. За проектом, друга черга буде представлена ​​в форматі готельного комплексу, що повністю відповідає вимогами УЄФА до готелів найвищої категорії (5 зірок). Комплекс буде включати в себе 33 готельних номерів. Загальна місткість двох черг становить 88 номерів (враховуючи номери корпусу молодіжної команди).

Сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (перша та друга черги) становить 19 млн. дол.



На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА