Університет будівництва та архітектури отримав статус національного

«Враховуючи міжнародне визнання»

Харків. 1 вересня. УНІАН. Харківському державному технічному університету будівництва та архітектури надано статус національного. Текст відповідного указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА оприлюднено на офіційному сайті глави держави. В документі зазначається, що статус національного навчальному закладу надано ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів його діяльності та вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки. Надалі ВНЗ іменуватиметься як Харківський національний університет будівництва та архітектури.

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