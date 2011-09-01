Харківська «Свобода» вимагаю відставки міністра освіти Табачника

Харків. 1 вересня. УНІАН. У Харкові представники Всеукраїнського об’єднання «Свобода» провели пікет із вимогою відставки міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 активістів зібралися на площі Свободи, перед головним входом до північного корпусу Харківського національного університету імені Василя Каразіна.

Пікетувалиники тримали прапори та символіку ВО «Свобода», а також транспаранти з написами «Дмитрій Табачник – дибілізатор української освіти», «Проти отабачення молоді», «зустрів Табачника – дай йому підсрачника».

Організатори акції наголосили, що ВО «Свобода» виступає «проти присутності антиукраїнського елементу в освіті», проти скорочення державного замовлення в українських вишах, закриття українських шкіл у Донецькій області, а також проти зменшення кількості годин на вивчення української мови в усіх загальноосвітніх школах.

Прихильники «Свободи» провели театралізовану акцію «ЗнеТабачнення української освіти», приурочену до Дня знань. Один із активістів у масці з обличчям Д.ТАБАЧНИКА давав понюхати студентам «табачний дим зі стилізованого шаманського вівтаря міністра освіти». Студенти, вдихаючи дим, «перетворилися на неосвічених зомбі – без власної мови та історії», починали співати гімн Радянського Союзу та викрикувати шанобливі гасла на адресу Партії регіонів. Після цього український герой Котигорошко за допомогою перцю «вилікував» українських студентів та дубиною прогнав чоловіка в масці міністра освіти України.