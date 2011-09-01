В День знань Ярославський покликав молодь у волонтери УЄФА

Харків. 1 вересня. УНІАН. Президент групи DCH та ФК «Металіст», генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, вітаючи харківських студентів з Днем знань, закликав молодь ставати волонтерами УЄФА.

Текст привітання і запрошення роміщений на офіційному сайті клубу «Металіст».

«Дорогі друзі, шановні земляки!

Чотири роки ми разом з вами рухаємося до великої мети - готуємо наше рідне місто до Євро-2012. Ми пройшли тривалий шлях від «лавки запасних» до повноцінної участі в турнірі. Сьогодні я можу відзвітувати перед харків`янами щодо всіх своїх інвестиційних зобов`язань. Аеропорт, стадіон та інші спортивні об`єкти, якими захоплюються західні дипломати й представники найіменитіших збірних світу, вже побудовані і практично повністю готові до Турніру. Це результат напруженої праці харківських будівельників, архітекторів, інженерів, яким ми ще не раз скажемо найтепліші слова подяки, а також підтримки держави.

Але створити сучасну інфраструктуру, побудовану за стандартами УЄФА, - ще не означає нашу 100-відсоткову готовність до Євро-2012. Камінь, метал, пластик забезпечать комфорт для гостей Турніру, але не замінять наші привітність і гостинність.

Сьогодні на перший план виходить людський фактор - особливо, якщо згадати, що саме Харкову, «першій столиці», випала висока честь провести перший український матч Євро-2012. Вже 9 червня, на наступний день після відкриття Турніру, світ буде судити про Україну по тому, що побачать іноземні уболівальники в Харкові. А перше враження - як правило, найяскравіше. Чи зрозуміють зарубіжні гості Україну, полюблять її, чи стануть нашими друзями? А головне - чи приїдуть уболівальники Євро-2012 до нас знову й чи візьмуть із собою своїх рідних та близьких? Це багато в чому залежить від нас, харків`ян.

Розслаблятися не можна, і сьогодні кожен може довести свою любов до рідного міста і своєї країні на ділі. Як координатор підготовки Харкова до Євро-2012, закликаю своїх земляків - харківську молодь та всіх, хто молодий душею - приєднатися до волонтерського руху, який створюється на базі ФК «Металіст». Такий унікальний шанс випадає в житті одиницям. Тому що волонтери Євро-2012 - це не просто патріоти з гарячим серцем. Це люди, які будуть творити історію, і вчинки яких на довгі роки визначать ставлення світу до Харкова та України.

Ні на хвилину не сумніваюся - харків`яни приймуть уболівальників Турніру на найвищому рівні. Двері Волонтерського центру УЄФА, який працює на стадіоні «Металіст» відкриті для всіх. І лише від вас залежить, чи зважитеся ви до них увійти».



Олександр Ярославський,

президент ФК «Металіст»,

генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012

На знімку: Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ виступає в Харківському національному університеті імені Василя Каразіна (архівне фото).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА