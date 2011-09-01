Польща планує дозволити під час Євро-2012 «легкий» алкоголь

Харків. 1 вересня. УНІАН. Польська влада планує дозволити вживати алкогольні напої міцністю до 3,5 градусів під час матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу, котрий в наступному році відбудеться у Польщі та Україні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідний закон ухвалив на своєму засіданні польський Сейм, який подолав поправку Сенату, який в серпні цього року заборонив вживати будь-який алкоголь на спортивних заходах в крані.

Депутати нижньої палати польського парламенту дозволили вживати «легкий» алкоголь, але виключно у «м’якій» тарі, яка не несе загрози для життя та здоров’я людей.

Закон передбачає за неправомірне споживання алкоголю на спортивних заходах близько 500 євро штрафу та можливе тюремне ув’язнення.

Штраф за приховування свого обличчя становитиме теж близько 500 євро, а за наявність небезпечних предметів (ножів, мачете) треба буде заплатити 750 євро.

Закон також посилює низку інших покарань за хуліганство під час спортивних заходів в крані та запроваджує електронний нагляд за хуліганами.

Ухвалений закон набуде чинності після його підписання Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд в квітні цього року представив законопроект, який серйозно посилює покарання за футбольне хуліганство, що має на меті сприяти безпечному проведенню Євро-2012.