У Києві невідомий напав на фоторепортера Ассошіейтед Прес

Харків. 1 вересня. УНІАН. На Майдані Незалежності в Києві сьогодні незнайомець напав на фотографа американського інформаційного агентства Ассошіейтед Прес Сергія ЧУЗАВКОВА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам С.ЧУЗАВКОВ.

За словами фотографа, на зупинці автобуса на нього напав невідомий чоловік, який намагався відібрати камеру, проте не зміг цього зробити. Незнайомець ударив фотографа в обличчя, розбивши верхню губу, і втік.

За словами С.ЧУЗАВКОВА, він має намір одержати направлення на проведення судмедекспертизи.