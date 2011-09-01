Завтра на сході можливий дощ

Харків. 1 вересня. УНІАН. 2 вересня в Україні, за прогнозами синоптиків, буде по-літньому тепло, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише у карпатському регіоні, східних, а вдень і у Вінницькій та Одеській областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°; у південній частині та східних областях вночі 12-17°, на узбережжі Криму до 21°, вдень 23-28°.

У Києві та області без опадів. Температура по області вночі 8-13°, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

1 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 21-23° , у Дніпрі біля Києва 20°.