Харків. 1 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН привітав харківських першокурсників з Днем знань.

Текст привітання розміщений на офіційному сайті облдержадміністрації.

«Шановні студенти та викладачі, дорогі земляки! Сьогодні Харків в черговий раз доводить, що є кращим містом України. Він є наймоднішим, наймолодшим, креативним, а найголовніше, що він є найталановитішим містом в Україні. Я впевнений, що всьому цьому він багато в чому зобов`язаний вам - молодим і успішним, ще недавно школярам, а сьогодні вже студентам», - йдеться у привітанні.

«Сьогодні величезна кількість молодих людей вливається у велику студентську родину. Я бажаю, щоб на вашому непростому, але цікавому шляху, завжди була удача і щастя. Ми всі віримо, що ви станете елітою нашої держави, нашого регіону і будете гідно вести великий корабель до перемоги, а ім`я кораблю - Україна».