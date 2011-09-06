Колесников приїде у Харків відкривати НТЦ «Сонячний» до Євро-2012

Харків. 6 вересня. УНІАН. Завтра, 7 вересня, віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ з робочою поїздкою відвідає Харківську область.

Програма перебування віце-прем`єр-міністра уточнюється, сама поїздка урядовця на Харківщину відбудеться в другій половині дня, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

За даними прес-служби Південної залізниці, очікується, що Б.КОЛЕСНИКОВ візьме участь в урочистому відкритті начально-тренувального центру «Сонячний», побудованого цим підприємством для футбольних команд-учасниць Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

У заході візьмуть участь також генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, керівництво Харківської області.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА