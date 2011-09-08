Великий Слобожанський ярмарок пройде в Змієві 16 - 17 вересня

08:23, 08 вересня 2011
Харьків
1 0

Ціни на 10% – 15% нижче, обіцяє влада

Харків. 8 вересня. УНІАН. Великий Слобожанський ярмарок цього разу відбудеться в Змієві, і пройде 16 - 17 вересня.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, таким чином Харківська облдержадміністрація «продовжує традицію виїзних варіантів Великого Слобожанського ярмарку», «реалізуючи принцип рівних можливостей доступу населення районів і міст до найбільшого ярмарку в області».

У ярмарку, що проходитиме на Харківщині вдесяте, візьмуть участь представники всіх районів та міст Харківської області та сусідніх областей України, делегації з країн ближнього і далекого зарубіжжя. Усього в роботі ярмарку візьмуть участь близько 200 суб`єктів господарювання і майстрів народної творчості, понад 25 творчих колективів районів і міст області.

Кожен район і місто представить на Великому Слобожанському ярмарку виробників продовольчої продукції і товарів народного споживання, сільгоспвиробників, підприємців, а також декоративно-художню експозицію, виконану з урахуванням традицій, історії, колориту району або міста. Окремими експозиціями ярмарку будуть містечко народної творчості, містечко обласної спілки споживчої кооперації, гостьова експозиція. Ціни на продукти харчування на ярмарку будуть на 10% – 15% нижче середніх цін на ринках області.

Великий Слобожанський ярмарок розміститься в центрі міста Змієва на вулицях Гагаріна, Донецькій, площі Радянській.

У програму Великого Слобожанського ярмарку ввійдуть:

- робота ярмаркових експозицій районів і міст, ярмаркові торги з 8.00 до 21.00,

- урочисте відкриття ярмарку на великій сцені о 9.30;

- концертна програма творчих колективів області з 9.00 до 18.00;

- концерт «зірок» естради України з 19.00 до 21.00;

- урочисте нагородження районів і міст області за активну участь у підготовці та проведенні ярмарку і за кращу експозицію на ярмарку;

- святковий феєрверк о 21.00;

- святкова дискотека з 21.15 до 24.00.

Ярмарок завершить свою роботу 17 вересня о 14.00.

16 вересня, для відвідувачів ярмарку, між станцією метро «Проспект Гагаріна» та Слобожанським ярмарком (м. Зміїв) будуть курсувати спеціальні автобуси, позначені табличками «Слобожанський ярмарок».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter