Великий Слобожанський ярмарок пройде в Змієві 16 - 17 вересня

Харків. 8 вересня. УНІАН. Великий Слобожанський ярмарок цього разу відбудеться в Змієві, і пройде 16 - 17 вересня.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, таким чином Харківська облдержадміністрація «продовжує традицію виїзних варіантів Великого Слобожанського ярмарку», «реалізуючи принцип рівних можливостей доступу населення районів і міст до найбільшого ярмарку в області».

У ярмарку, що проходитиме на Харківщині вдесяте, візьмуть участь представники всіх районів та міст Харківської області та сусідніх областей України, делегації з країн ближнього і далекого зарубіжжя. Усього в роботі ярмарку візьмуть участь близько 200 суб`єктів господарювання і майстрів народної творчості, понад 25 творчих колективів районів і міст області.

Кожен район і місто представить на Великому Слобожанському ярмарку виробників продовольчої продукції і товарів народного споживання, сільгоспвиробників, підприємців, а також декоративно-художню експозицію, виконану з урахуванням традицій, історії, колориту району або міста. Окремими експозиціями ярмарку будуть містечко народної творчості, містечко обласної спілки споживчої кооперації, гостьова експозиція. Ціни на продукти харчування на ярмарку будуть на 10% – 15% нижче середніх цін на ринках області.

Великий Слобожанський ярмарок розміститься в центрі міста Змієва на вулицях Гагаріна, Донецькій, площі Радянській.

У програму Великого Слобожанського ярмарку ввійдуть:



- робота ярмаркових експозицій районів і міст, ярмаркові торги з 8.00 до 21.00,



- урочисте відкриття ярмарку на великій сцені о 9.30;



- концертна програма творчих колективів області з 9.00 до 18.00;



- концерт «зірок» естради України з 19.00 до 21.00;



- урочисте нагородження районів і міст області за активну участь у підготовці та проведенні ярмарку і за кращу експозицію на ярмарку;



- святковий феєрверк о 21.00;



- святкова дискотека з 21.15 до 24.00.





Ярмарок завершить свою роботу 17 вересня о 14.00.

16 вересня, для відвідувачів ярмарку, між станцією метро «Проспект Гагаріна» та Слобожанським ярмарком (м. Зміїв) будуть курсувати спеціальні автобуси, позначені табличками «Слобожанський ярмарок».