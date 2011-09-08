Азаров пояснив губернаторам, що таке сніг узимку

Харків. 8 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив керівникам областей до 10 жовтня відзвітувати про підготовку до осінньо-зимового періоду.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав у середу за засіданні Кабінету міністрів.

«До 10 жовтня всі регіони повинні подати комплексний звіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період», - сказав М.АЗАРОВ.

«Перекопані двори, розкидані по вулицях труби, метушня - десятеро виконробів навколо одного робітника з лопатою, звичайно, свідчить про бурхливу діяльність, але вже необхідно її закінчувати», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що до 1 жовтня підприємства паливно-енергетичного комплексу мають бути повністю готові до осінньо-зимового періоду.

При цьому М.АЗАРОВ звернув особливу увагу на підготовку комунальних служб до зимового періоду. Прем`єр зазначив, що слід пам`ятати, що сніг узимку «ця не стихійне лихо, а звичайні опади».