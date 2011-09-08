Шурма представив нового керівника протитуберкульозного диспансеру №2

Харків. 8 вересня. УНІАН. У ході робочої поїздки до Вовчанського району заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА зустрівся з колективом Обласного протитуберкульозного диспансеру №2.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в ході зустрічі І.ШУРМА представив колективу нового головного лікаря – Аллу ЗАРУБІНУ, а також поінформував присутніх про основні напрямки розвитку протитуберкульозної служби. Було доведено до відома обсяг проведеної роботи в межах області по виведенню протитуберкульозної служби на обласний рівень адміністрування; про перспективи співпраці з благодійним фондом Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» у зв’язку з визначенням Харкова як одного з пріоритетних міст, з якими співпрацюватиме фонд.

І.ШУРМА також повідомив, що облдержадміністрація посилить матеріально-технічну базу медицини району з метою покращення рівня обстеження та виявлення хворих на туберкульоз шляхом закупівлі рентген-апарату та пересувного флюорографу.

Під час зустрічі І.ШУРМА вручив 28 слухових апаратів учасникам та ветеранам війни. Також досягнуто домовленості, що протягом місяця будуть прооперовані з приводу катаракти всі 24 інваліди та ветерани війни, які мешкають у Вовчанському районі.