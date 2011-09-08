Чернов представив Україну на міжнародній конференції в Польщі

Харків. 8 вересня. УНІАН. Президент Української асоціації районних і обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ взяв участь у роботі Щорічної конференції місцевих і регіональних влад Східного партнерства, яка проходила сьогодні у польському місті Познань.

З 36 учасників конференції Україну представляли 3 делегати.

Проведення Конференції – можливість для спільного вироблення політики та планування реалізації фінансових інструментів задля розвитку місцевого і регіонального самоврядування, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Ініціатива Комітету Регіонів ЄС зробити річну Конференцію платформою для регулярного діалогу та співпраці між органами місцевого і регіонального самоврядування ЄС та країн Східного партнерства сприятиме не тільки поглибленню політики добросусідства, а має стати важливим фактором розвитку базових демократичних інституцій, зокрема в Україні», - висловив переконання Сергій ЧЕРНОВ, звертаючись із вітальним словом до учасників заходу.

В рамках зібрання відбулися тематичні дискусії: «ЄС – регіональна політика співпраці Східного партнерства – підходи в інтересах місцевого розвитку» та «Інструменти територіальної співпраці».

Дебати конференції були присвячені місцевому і регіональному виміру Східного партнерства. В них взяли участь 16 доповідачів, з яких 6 від країн-партнерів, 3 постійних спостерігачі та 7 від Комітету регіонів.

Насамкінець, делегати від місцевих і регіональних влад затвердили рекомендації щодо Саміту Східного партнерства.