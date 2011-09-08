Weekly.ua каже, що в Харкові можна жити

Харків. 8 вересня. УНІАН. Харківська область посіла друге місце в рейтингу журналу Weekly.ua «Де в Україні жити добре».

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Рейтинг складений на основі результатів першого посткризового дослідження якості життя в Україні, проведеного Міжнародним центром перспективних досліджень. Харківська область посіла друге місце в рейтингу після Києва.

«Локомотивом місцевої економіки є машинобудівні підприємства, що виробляють більш високотехнологічну продукцію, ніж металургійні заводи Сходу країни. По суті, Харківщина подає приклад всій Україні: однією тільки експлуатацією природних ресурсів багато чого не досягти», - зазначає WeeklyUA.

У першу п`ятірку регіонів за якістю життя також увійшли Севастополь, Тернопільська і Львівська області. У Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях за підсумками 2010 року зафіксований найнижчий рівень якості життя серед всіх регіонів України.

