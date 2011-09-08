У Харкові стартував турнір з хокею на Кубок губернатора

Харків. 8 вересня. УНІАН. Сьогодні на льодовій арені «Айсхолл» відбулася урочиста церемонія відкриття першого турніру з хокею з шайбою на Кубок губернатора Харківської області.

У ній взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та президент Харківської обласної федерації хокею Іван КОВАЛЬОВ, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Перед початком турніру присутні вшанували пам`ять загиблих в авіакатастрофі хокеїстів ярославської команди «Локомотив».

«Вчора в Російській Федерації відбулася страшна трагедія, яка забрала життя хокеїстів клубу «Локомотив» міста Ярославль. Серед них було троє українців. Вчора ми обговорювали, скасовувати проведення матчів або не скасовувати. В результаті вирішили все таки провести турнір і присвятити його пам`яті цих спортсменів. Гарна гра і справжня спортивне поведінка буде кращою пам`яттю про загиблих», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор побажав учасникам цікавої і красивої гри, а глядачам - яскравих вражень.

У турнірі беруть участь 4 клуби: «Донбас» (м. Донецьк), «Сокіл» та «Беркут» (обидва - м. Київ), «Харківські акули» (м. Харків). Турнір триватиме до 10 вересня. Початок ігор: 9 вересня о 14.00 і 19.00, 10 вересня - о 13.00 та 19.00. Урочиста церемонія закриття відбудеться 10 вересня в 21.00.