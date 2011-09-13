Харківська і Бєлгородська області збільшили зовнішньоторговельний обіг

Харків. 12 вересня. УНІАН. За підсумками першого півріччя 2011 року зовнішньоторговельний обіг Харківської області з Бєлгородською областю Російської Федерації становить 208 млн. 796 тис. дол і збільшився на 11,8% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ у ході I засідання Ради Єврорегіону «Слобожанщина», що відбулося сьогодні у Харкові.

За його словами, без модернізації та структурних змін в регіональній економічній системі закріпити цей успіх буде неможливо. При цьому заступник губернатора запропонував створити погоджену і збалансовану по цілому ряду напрямів систему.

«Період спаду закінчився, і ми це чітко бачимо. Лише у минулому році відбулося майже двократне збільшення зовнішньоторговельного обігу. Порівняно з відповідним періодом 2010 року в цьому році експортні поставки становлять 67 мільйонів 579,3 тисячі доларів і збільшилися на 19,2%. Закріпити цей успіх без модернізації та структурних змін в регіональній економічній системі неможливо. Саме тому потрібна узгоджена й збалансована по цілому ряду напрямів система, перш за все, в інноваційній сфері, ресурсозбереженні, імпортозаміщенні », - сказав Ю. САПРОНОВ.

За його словами, прийнята в червні цього року обласна програма розвитку транскордонного співробітництва в Харківській області на 2011-2016 роки орієнтована на проектний підхід у вирішенні спільних з бєлгородцями проблем. До наступного засідання Ради Єврорегіону спільні робочі групи мають представити узгоджений пакет проектів для затвердження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові відбулося перше засідання Ради єврорегіону «Слобожанщина» за участю керівництва Харківської області та делегації Бєлгородської області РФ на чолі з її губернатором Євгеном САВЧЕНКОМ.

У ході засідання були розглянуті питання про проект регламенту Ради і Секретаріату Єврорегіону «Слобожанщина», про діяльність та інноваційний розвиток Єврорегіону «Слобожанщина», про співробітництво з Міждепутатскою робочою групою зі співпраці між Харківською обласною радою та Бєлгородською обласною Думою, про участь в Асоціації Європейських Прикордонних Регіонів.

На засіданні ухвалено рішення про вступ Єврорегіону «Слобожанщина», створеного в рамках міжнародного прикордонного співробітництва Харківської та Бєлгородської (Російська Федерація) областей, в Асоціацію європейських прикордонних регіонів.