Янукович сьогодні проводе Раду регіонів

У засіданні візьме участь Добкін

Харків. 15 вересня. УНІАН. Cьогодні об 11.00 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розпочнеться засідання Ради регіонів (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента. У засіданні Ради регіонів також візьме участь голова Харківської обласної державної дміністрації Михайло ДОБКІН.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter