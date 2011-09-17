На Кавказі загинув альпініст із Харкова

Харків. 17 вересня. УНІАН. У Росії в Північній Осетії при сходженні на гору Казбек загинув керівник групи українських альпіністів Ігор Логвиненко.

Про це повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на МНС Північної Осетії. Трагедія сталася на висоті 4 тисячі двісті метрів. Інші подробиці не наводяться.



Група туристів з Харкова у складі шести чоловік вийшла на маршрут 10 вересня і жодного разу за час походу не виходила на зв`язок.



До місця загибелі альпініста направлено загін рятувальників.