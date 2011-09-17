У Харкові прощаються з митрополитом Никодимом

Харків. 17 вересня. УНІАН. У Свято-Благовіщенському соборі Харкова розпочалася церемонія поховання митрополита Харківського і Богодухівського Никодима.

Як передає кореспондент УНІАН, Божественну літургію та чин архієрейського поховання владики проводить керуючий Московською єпархією, митрополит Крутицький і Коломенський ЮВЕНАЛІЙ.

На похованні також присутні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, народні депутати, представники релігійних громад Харкова, віряни.

Пряма трансляція Божественної літургії та чину архієрейського поховання Никодима відбувається в прямому ефірі обласного телебачення та 7 каналу.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на 91-му році життя помер митрополит Харківський і Богодухівський Української православної церкви Московського патріархату Никодим. За неофіційною інформацією, лікарі констатували смерть від хвороби серця і хронічних захворювань. Поховають Никодима сьогодні на території Свято-Благовіщенського собору в Харкові

*** Митрополит Никодим (Микола Руснак) народився 18 квітня 1921 року в селі Давидівці Кіцманського району Чернівецької області.

Архієрей Російської церкви, з 13 вересня 1989 року – митрополит Харківський і Богодухівський. Старійший як за хіротонією (висвяченням у сан), так і за віком єпископ Російської православної церкви.

Із квітня по 27 травня 1992 року виконував обов’язки предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату (до обрання її головою митрополита ВОЛОДИМИРА (Сабодана) замість усунутого митрополита ФІЛАРЕТА (Денисенка), який нині очолює УПЦ Київського патріархату).