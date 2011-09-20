Кернес відкидає звинувачення в тиску на свободу слова в Харкові

Харків. 20 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС відкидає звинувачення журналістів у тиску на свободу слова в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, коментуючи на прохання журналістів ситуацію зі зникненням із ефіру трьох харківських телеканалів.

«Я ніколи не був зацікавлений у тому, щоб якийсь телеканал був закритий», - заявив Г.КЕРНЕС.

Він запевнив журналістів, що сам зацікавлений «у об’єктивності та чесності», у всебічній критиці своєї діяльності.

Міський голова підкреслив, що кілька років тому, купуючи харківський телеканал «Тоніс» та надаючи всім бажаючим право «вільного мікрофону», заклав «підвалини свободи слова у Харкові».

«Звинувачувати мене без аргументів і фактів – це з вашого боку цинічно», - сказав Г.КЕРНЕС.

Мер звернувся до керівництва та журналістів АТН, які звинувачували його в особистій зацікавленості в закритті телеканалу, з вимогою принести вибачення. У противному разі він пригрозив журналістам відстоювати свою честь та гідність «згідно з чинним законодавством».

«Я, як ніхто інший, зацікавлений у вашій критиці», - підкреслив Харківський міський голова.

Як передавав УНІАН, учора в Харкові журналісти АТН пікетували міську раду з вимогою припинити тиск на телеканал. На площі Конституції перед входом до приміщення міськради зібралося близько 150 журналістів і перехожих харків’ян. Генеральний директор АТН Олег ЮХТ та редактор відділу розслідувань Марина НІКОЛАЄВА спробували передати до приймальні Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА труну із сюжетами, які не вийшли в ефір за той час, коли АТН перестало транслюватися у Харкові.

Тижнем раніше харківський телеканал АТН у відкритому листі звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою вплинути на владу Харкова, «яка знищує незалежні ЗМІ».

Як зазначається в листі, 22 липня 2011 року провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорту для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.

За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта. Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості мовити з 6 серпня.

Крім того, зазначається в листі, «проблеми у АТН несподівано виникли» з харківськими провайдерами «Датагруп» і «Велтон телеком».

Стурбованість ситуацією висловила Незалежна медіапрофспілка України. «Є підстави вважати, що згадані ЗМІ (АТН, Фора, А/ТВК – УНІАН) закрито через невдоволення цими засобами масової інформації з боку Геннадія КЕРНЕСА, оскільки він неодноразово публічно висловлював обурення критикою його діяльності у програмах телекомпаній», - йдеться у заяві профспілки.